Путин проехался за рулем КамАЗа до трассы М-12 «Восток»

Президент РФ Владимир Путин сел за руль КамАЗа и доехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток».

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Вместе с Путиным в кабине находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости. На МФЗ президенту показали информационные стенды и рассказали о развитии трассы М-12.

Планируется, что эта магистраль свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень и станет основой скоростного транспортного маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тысяч километров.

Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце – бомбардировщике Ту-160М.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ТатарстанВладимир Путин

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