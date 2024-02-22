Путин проехался за рулем КамАЗа до трассы М-12 «Восток»
Президент РФ Владимир Путин сел за руль КамАЗа и доехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток».
Вместе с Путиным в кабине находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости. На МФЗ президенту показали информационные стенды и рассказали о развитии трассы М-12.
Планируется, что эта магистраль свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень и станет основой скоростного транспортного маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тысяч километров.
Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце – бомбардировщике Ту-160М.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британия поставит Украине 200 ракет Brimstone
- В NASA выразили желание продолжить сотрудничество с Россией по МКС
- Путин проехался за рулем КамАЗа до трассы М-12 «Восток»
- «Сценарий готов»: Марк Уолберг рассказал о продолжении фильма «Анчартед»
- Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в 5-8 классах
- Профильные комитеты Европарламента одобрили выделение Украине 50 млрд евро
- Японский производитель стекла AGC продал российский бизнес
- Экс-футболист сборной России Алексей Ионов перешел в «Урал»
- Власти Испании не знали, что пилот-перебежчик Кузьминов находился в стране
- Reuters: Китай отправит в зоопарки США больше панд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru