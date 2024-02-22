Путин проехался за рулем КамАЗа до трассы М-12 «Восток»

Вместе с Путиным в кабине находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости. На МФЗ президенту показали информационные стенды и рассказали о развитии трассы М-12.

Планируется, что эта магистраль свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень и станет основой скоростного транспортного маршрута от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тысяч километров.

Президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце – бомбардировщике Ту-160М.

