Путин продлил заместителю главы МИД Грушко срок госслужбы

Заместителю главы МИД России Александру Грушко продлили срок госслужбы. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, срок госслужбы Грушко продлили до 25 апреля 2026 года.

Ранее Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, он был назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:МИД РФНазначениеВладимир Путин

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