Путин продлил заместителю главы МИД Грушко срок госслужбы
10 марта 202518:29
Заместителю главы МИД России Александру Грушко продлили срок госслужбы. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, срок госслужбы Грушко продлили до 25 апреля 2026 года.
Ранее Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, он был назначен постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru