Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга
30 мая 202409:56
Срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину продлен до 17 июня 2025 года, соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы... Чиханчину Юрию Анатольевичу», — указано в распоряжении.
Директор Росфинмониторинга возглавляет ведомство с мая 2008 года. В 2023-м Путин продлил Чиханчину срок федеральной государственной гражданской службы на год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом ряда производителей
- Дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Темрюкском районе Кубани
- «Урал» объявил об уходе главного тренера Гончаренко
- Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отставку
- Путин назначил Ямпольскую председателем набсовета фонда «Русский мир»
- Россия и Таиланд ведут переговоры о приеме карт «Мир»
- Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
- «Лужники» опровергли слухи о концерте рэпера Канье Уэста
- В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света из-за ветра
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru