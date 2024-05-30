Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга

Срок гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину продлен до 17 июня 2025 года, соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Путин назначил Ямпольскую председателем набсовета фонда «Русский мир»

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы... Чиханчину Юрию Анатольевичу», — указано в распоряжении.

Директор Росфинмониторинга возглавляет ведомство с мая 2008 года. В 2023-м Путин продлил Чиханчину срок федеральной государственной гражданской службы на год.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
ТЕГИ:Владимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры