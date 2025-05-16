ЕС готовит санкции против «Северных потоков»

Также ЕС намерен включить в черный список еще большее число судов «теневого флота» России, заявила глава Еврокомиссии, прибывшая в Тирану для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Евросоюз намерен начать работу над новым пакетом санкций в отношении России, заявил на днях глава МИД Финляндии Элина Валтонен на неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции.



