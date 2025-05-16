ЕС готовит санкции против «Северных потоков»
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над новыми санкциями для оказания давления на Россию. По ее словам пакет включат меры в отношении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», понижение потолка цен на российскую нефть, а также санкции против российского финансового сектора.
Также ЕС намерен включить в черный список еще большее число судов «теневого флота» России, заявила глава Еврокомиссии, прибывшая в Тирану для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Евросоюз намерен начать работу над новым пакетом санкций в отношении России, заявил на днях глава МИД Финляндии Элина Валтонен на неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru