Зеленский наградил Меркель орденом Свободы за поддержку антироссийских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы за остановку «вторжения России на территорию Украины», а также за последовательную поддержку антироссийских санкций. Информацию из наградного листа опубликовало издание «Українськi Новини».
В частности в документе говорится, что благодаря личным усилиям Меркель в 2015 году «удалось остановить широкомасштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины». Также в качестве заслуги Меркель называется то, что у нее получилось «инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве».
В наградном листе отмечается, что общий объем финансово-технической и гуманитарной помощи правительства Меркель Украине с 2014 года составляет около 1,4 миллиарда евро.
Зеленский вручил Меркель высшую государственную награду Украины «Орден Свободы» во время ее визита в Киев в конце августа.
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