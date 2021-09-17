Зеленский наградил Меркель орденом Свободы за поддержку антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы за остановку «вторжения России на территорию Украины», а также за последовательную поддержку антироссийских санкций. Информацию из наградного листа опубликовало издание «Українськi Новини».

В частности в документе говорится, что благодаря личным усилиям Меркель в 2015 году «удалось остановить широкомасштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины». Также в качестве заслуги Меркель называется то, что у нее получилось «инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве».

В наградном листе отмечается, что общий объем финансово-технической и гуманитарной помощи правительства Меркель Украине с 2014 года составляет около 1,4 миллиарда евро.

Зеленский вручил Меркель высшую государственную награду Украины «Орден Свободы» во время ее визита в Киев в конце августа.

