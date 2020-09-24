Путин продлил иностранцам сроки пребывания в РФ

Указ президента был опубликован в среду 23 сентября на официальном портале правовых актов. Сроки временного нахождения иностранцев в России, которые ранее заканчивались 15 сентября 2020 года, продлеваются еще на три месяца.

Также продлеваются сроки проживания за границей для участников программ по добровольному переселению в Россию сограждан, живущих за рубежом, и для членов их семей. В указе также иностранцам разрешили покидать Россию для посещения стран, гражданами которых они являются, однако без транзитного посещения сторонних государств.

Кроме того, для выезда из страны можно использовать удостоверения личности, даже если их срок действия истек. Однако это должно было произойти не раньше 14 марта текущего года.

