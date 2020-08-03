Медведев предложил ужесточить правила найма мигрантов

Вся полнота ответственности за действия нанятого гражданина иностранного государства может быть возложена на работодателя. Такую идею озвучил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на совещании по обеспечению правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса. В качестве примера он привел зарубежный опыт, в частности, некоторых арабских стран, в которых «на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», - заявил Дмитрий Медведев. По его словам, в период эпидемии коронавируса 40% иностранцев в России остались без работы и, как следствие, без средств к существованию. «Это, безусловно, создает весьма питательную среду для роста преступности», - сказал Медведев, добавив, что положение дел в миграционной сфере вызывает обеспокоенность.

С одной стороны, предложенное решение действительно довольно жесткое и, скорее всего, ведущее к значительному сокращению возможностей трудоустройства для мигрантов: нести 100-процентную ответственность за человека из другой страны решится далеко не каждый работодатель. Такое развитие событий, во-первых, идет вразрез с декларированной президентом Владимиром Путиным необходимостью притока рабочей силы в Россию, которая в ближайшее время может столкнуться с нехваткой рабочих рук. А во-вторых, претворение в жизнь медведевской идеи рискует вызвать напряженность в мигрантской среде еще большую, чем она уже есть, после проведенных нескольких месяцев в самоизоляции неизвестно в каких условиях, а то и почти без средств к существованию.

С другой стороны, в чем прав Дмитрий Медведев, в вопросах трудовой миграции давно пора навести жесткий порядок. Причем, далеко не всегда на это годится полиция. Наглядным подтверждением и тому и другому могут быть события, разыгравшиеся на рынке в московском районе Теплый Стан. Там в минувшую субботу толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка. Приехавший на вызов наряд посадил таджика в служебный автомобиль, но машину окружили десятки людей и просто вытащили земляка и увели в сторону.

Пример весьма показательный, поскольку говорит о том, что за время, в течение которого контролем, а главное, анализом ситуации в миграционной сфере занимались спустя рукава, сформировались этнические общины, живущие в российских городах по своим правилам. А эти правила зачастую противоречат российскому законодательству. И даже понимая это, они будут стоять на своей правде, а она предельно простая: у парня дома семья, которую надо кормить, а его тут в полицию. Ну, покричали с охранником друг на друга. Сами решим, а вы не лезьте. Вы – это уже к полиции. Российской полиции.

