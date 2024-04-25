Путин призвал увеличить объем производства на «десятки процентов»

По словам российского лидера, объем нужно увеличить «кардинально, на десятки процентов».

Путин отметил, что Россия не собирается все производить у себя, но должна нарастить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе.

Ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ заявил «Радиоточке НСН», что маркировка товаров, ввезенных по параллельному импорту, ударит по мелким и средним предприятиям, которые просто не смогут приобрести дорогостоящее оборудование.

