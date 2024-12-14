Путин призвал уделять особое внимание поддержке ветеранов спецоперации
Президент Владимир Путин заявил о необходимости уделять повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, вернувшихся домой после ранений. Об этом российский лидер заявил в рамках пленарного заседания съезда партии «Единая Россия».
По его словам, федеральный проект «Время героев» необходимо расширить.
«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу», - заявил президент.
Кроме того, президент России попросил шире вовлекать в партийные проекты участников спецоперации, обратить дополнительное внимание на кадровую программу для участников СВО «Время героев».
Ранее стало известно, что за первые сутки почти 4,5 тысячи человек отправили заявки во второй поток программы «Время героев», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru