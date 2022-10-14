Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности
Необходимо наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности в рамках СНГ и приступить к реализации проектов в области цифровизации городской среды и государственного управления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия - Центральная Азия».
По его словам, наращивание совместного технологического ресурса в сфере информационной безопасности является приоритетной задачей.
Так, в пятницу, 14 октября, в Астане проходит первый в истории саммит в формате «Россия – Центральная Азия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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