Путин призвал СНГ наращивать сотрудничество по информационной безопасности

Необходимо наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности в рамках СНГ и приступить к реализации проектов в области цифровизации городской среды и государственного управления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия - Центральная Азия».

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По его словам, наращивание совместного технологического ресурса в сфере информационной безопасности является приоритетной задачей.

Так, в пятницу, 14 октября, в Астане проходит первый в истории саммит в формате «Россия – Центральная Азия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:РоссияСНГВладимир Путин
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