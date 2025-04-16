Путин призвал привести в порядок дорожные нормативы
16 апреля 202500:01
Глава государства Владимир Путин призвал приводить в порядок в соответствии со здравым смыслом дорожные нормативы, сообщает RT.
Президент указал, что не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улицы «или щиты какие-то шумопоглощающие». «Надо привести всё в соответствие со здравым смыслом, разумеется», — заявил российский лидер.
Отмечается, что исполнительная власть должна понимать, чего от неё ждут россияне.
Также Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru