Путин призвал привести в порядок дорожные нормативы

Глава государства Владимир Путин призвал приводить в порядок в соответствии со здравым смыслом дорожные нормативы, сообщает RT.

Президент указал, что не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улицы «или щиты какие-то шумопоглощающие». «Надо привести всё в соответствие со здравым смыслом, разумеется», — заявил российский лидер.

Отмечается, что исполнительная власть должна понимать, чего от неё ждут россияне.

Также Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

