Путин призвал пресекать попытки ряда стран сорвать диалог РФ и США

По его словам, не всех устраивает возобновления контактов РФ и США.

«Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил необходимость учитывать это, а также задействовать все возможности российской дипломатии и разведки.

Ранее Владимир Путин поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты госграницы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

