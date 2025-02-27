Путин призвал пресекать попытки ряда стран сорвать диалог РФ и США
Президент РФ Владимир Путин призвал пресекать всеми средствами попытки отдельных стран сорвать диалог Москвы и Вашингтона, сообщает РИА Новости.
По его словам, не всех устраивает возобновления контактов РФ и США.
«Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», - подчеркнул Путин.
Глава государства отметил необходимость учитывать это, а также задействовать все возможности российской дипломатии и разведки.
Ранее Владимир Путин поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты госграницы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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