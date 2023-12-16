Путин призвал пресекать любое вмешательство извне в президентскую кампанию

Как отметил российский лидер, на предстоящих выборах все должно проходить «на конкурентной основе» и в полном соответствии с законом. Вмешательство в президентскую кампанию недопустимо, виновные понесут ответственность за это.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами РФ», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Совет Федерации назначил президентские выборы в стране на 17 марта следующего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Центризбирком принял решение провести голосование в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

