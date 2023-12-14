Нарышкин: Запад намерен консолидировать оппозицию перед выборами в России

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что перед выборами президента России в 2024 году Запад хочет консолидировать «управляемую оппозицию», сообщает РИА Новости.

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Выступая на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске, он указал, что упор делается на консолидацию оппозиционеров за рубежом «по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ».

«А также создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России», - добавил руководитель СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что ЦРУ США обсуждает создание за рубежом виртуальной «Российской республики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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