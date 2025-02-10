Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Мариуполя нельзя отселять из их прежних микрорайонов проживания. Об этом заявил глава государства в рамках встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

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По словам Пушилина, в эксплуатацию сдали уже 64 жилых дома, в которых более четырех тысяч квартир.

Он также заявил, что еще 71 объект готовится к сдаче. Глава ДНР уточнил, что речь идет еще о более пяти тысячах квартирах.

Пушилин также сообщил, что в апреле в Донецке открылся новый перинатальный центр, который соответствует современным нормам, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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