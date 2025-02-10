Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов
Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Мариуполя нельзя отселять из их прежних микрорайонов проживания. Об этом заявил глава государства в рамках встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.
По словам Пушилина, в эксплуатацию сдали уже 64 жилых дома, в которых более четырех тысяч квартир.
Он также заявил, что еще 71 объект готовится к сдаче. Глава ДНР уточнил, что речь идет еще о более пяти тысячах квартирах.
Пушилин также сообщил, что в апреле в Донецке открылся новый перинатальный центр, который соответствует современным нормам, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне потратили более 200 млрд рублей на донаты в играх в 2024 году
- Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо
- Уголовное дело возбудили после избиения комментатора Скворцова
- Москвичка при помощи пылесоса поймала попавшую в квартиру змею
- Захарова: Россия будет добиваться возвращения из Газы всех заложников
- Течь топлива обнаружили в направлявшемся в Анталью самолете
- Более 20 жителей Ростова-на-Дону подали заявления о компенсации после атаки БПЛА
- Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов
- В Ассоциации садоводов назвали теплую зиму идеальной для садовых культур
- ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru