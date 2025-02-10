Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов

По словам Пушилина, в эксплуатацию сдали уже 64 жилых дома, в которых более четырех тысяч квартир.

Он также заявил, что еще 71 объект готовится к сдаче. Глава ДНР уточнил, что речь идет еще о более пяти тысячах квартирах.

Пушилин также сообщил, что в апреле в Донецке открылся новый перинатальный центр, который соответствует современным нормам, отмечает RT.

