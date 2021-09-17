Путин призвал к сотрудничеству с временным правительством Афганистана

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сотрудничать с временным правительством Афганистана, сообщает РИА Новости. «Временное правительство в Афганистане нельзя назвать репрезентативным, но работать с ним тоже нужно», - заявил российский президент. Также он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы помочь Афганистану обрести мир и стабильность.

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Ранее Путин обвинял США в афганском кризисе. Перед началом саммита БРИКС он заявлял, что причиной нестабильности в Афганистане являются действия США, которые на протяжении 20 лет «пытались навязать этой стране свои ценности». Он подчеркивал, что уход США и их союзников привел к возникновению новой кризисной ситуации и пока неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности.

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:АфганистанВладимир Путин
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