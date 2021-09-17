Путин призвал к сотрудничеству с временным правительством Афганистана

Ранее Путин обвинял США в афганском кризисе. Перед началом саммита БРИКС он заявлял, что причиной нестабильности в Афганистане являются действия США, которые на протяжении 20 лет «пытались навязать этой стране свои ценности». Он подчеркивал, что уход США и их союзников привел к возникновению новой кризисной ситуации и пока неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности.

