Путин призвал к сотрудничеству с временным правительством Афганистана
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сотрудничать с временным правительством Афганистана, сообщает РИА Новости. «Временное правительство в Афганистане нельзя назвать репрезентативным, но работать с ним тоже нужно», - заявил российский президент. Также он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы помочь Афганистану обрести мир и стабильность.
Ранее Путин обвинял США в афганском кризисе. Перед началом саммита БРИКС он заявлял, что причиной нестабильности в Афганистане являются действия США, которые на протяжении 20 лет «пытались навязать этой стране свои ценности». Он подчеркивал, что уход США и их союзников привел к возникновению новой кризисной ситуации и пока неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности.
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