Путин призвал к прекращению карабахского конфликта

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха необходимо прекратить. К этому призвал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном 31 октября, сообщил «Интерфакс».

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Президент России отметил, что споры между Ереваном и Баку длятся уже десятилетия, и подчеркнул наличие у Пашиняна политической воли к тому, чтобы прервать давнюю вражду.

Кроме того, Путин предложил в будущем вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым обозначить основные моменты для продвижения.

Ранее Путин призвал Баку и Ереван выполнять достигнутые договоренности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджанРоссия
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