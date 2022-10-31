Путин призвал к прекращению карабахского конфликта
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха необходимо прекратить. К этому призвал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном 31 октября, сообщил «Интерфакс».
Президент России отметил, что споры между Ереваном и Баку длятся уже десятилетия, и подчеркнул наличие у Пашиняна политической воли к тому, чтобы прервать давнюю вражду.
Кроме того, Путин предложил в будущем вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым обозначить основные моменты для продвижения.
Ранее Путин призвал Баку и Ереван выполнять достигнутые договоренности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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