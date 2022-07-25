Путин призвал к повышению доступности авиаперелетов для россиян

Президент РФ Владимир Путин призвал повышать доступность внутренних авиаперелетов для россиян. Об этом он заявил на совещании с кабмином, передает ТАСС.

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Путин назвал эту задачу одной из ключевых. По мнению Путина, должен быть найден баланс между интересами авиастроителей и авиакомпаний.

Также он отметил важность наращивания числа внутренних авиаперевозок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
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