Путин поддержал переизбрание губернатора Воробьева на новый срок
Президент России Владимир Путин 1 июня встретился с главой Московской области Андреем Воробьевым, сообщают СМИ.
Президент поддержал намерение Воробьева переизбраться на губернаторский пост осенью 2023 года.
Путин призвал губернатора Подмосковья больше работать с людьми. По словам главы государства, власти должны быть убедительными.
Воробьев отметил, что в Московской области еще остается проблема обманутых дольщиков. Он выразил уверенность, что вопрос удастся решить до конца текущего года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о запрете чиновникам покидать свои должности до конца спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru