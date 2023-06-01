Путин поддержал переизбрание губернатора Воробьева на новый срок

Президент поддержал намерение Воробьева переизбраться на губернаторский пост осенью 2023 года.

Путин призвал губернатора Подмосковья больше работать с людьми. По словам главы государства, власти должны быть убедительными.

Воробьев отметил, что в Московской области еще остается проблема обманутых дольщиков. Он выразил уверенность, что вопрос удастся решить до конца текущего года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о запрете чиновникам покидать свои должности до конца спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

