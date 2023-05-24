Мэр Воркуты объяснил, почему пока не отправился в зону спецоперации
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников в своих соцсетях объяснил, почему до сих пор не отправился служить в зону специальной военной операции, хотя намеревался сделать это еще в марте текущего года.
Чиновник отметил, что в апреле закончил решение личных и юридических вопросов и планировал отправиться в зону СВО в мае, однако получил распоряжение от главы Республики Коми Владимира Уйба отложить выезд и отбыть на службу вместе с более многочисленной группой коллег от региона, которая сейчас формируется.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение Шапошникова отправиться в зону спецоперации достойно уважения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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