Путин призвал Эрдогана не суетиться из-за Совбеза ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был прав, говоря об изменениях в расстановке сил на геополитической арене, однако нельзя суетиться и реформировать все мировые организации сразу. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая на онлайн-заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Друг или провокатор?» Эрдоган назвал «горсткой стран» победителей Второй мировой войны

По словам Путина, не стоит стремиться к быстрому реформированию ООН и суетиться, это приведет к опасным последствиям. По мнению президента, право вето постоянных членов Совбеза удерживает организацию от распада, и если его отменить, ООН «умрет в тот же день».

Ранее Эрдоган раскритиковал постоянных членов Совбеза ООН, напомнив, что мир не заканчивается на России, США, Франции, Великобритании и Китае. Он также назвал победителей Второй мировой войны «горсткой стран».

Высказывание вызвало неоднозначную и по большей части негативную реакцию политиков и дипломатов. Так, экс-заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что это высказывание турецкого лидера – одно из самых неудачных среди звучавших когда-либо в адрес ООН.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Совбез ООНООНВладимир ПутинЭрдоган
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