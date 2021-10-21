Путин призвал Эрдогана не суетиться из-за Совбеза ООН

По словам Путина, не стоит стремиться к быстрому реформированию ООН и суетиться, это приведет к опасным последствиям. По мнению президента, право вето постоянных членов Совбеза удерживает организацию от распада, и если его отменить, ООН «умрет в тот же день».



Ранее Эрдоган раскритиковал постоянных членов Совбеза ООН, напомнив, что мир не заканчивается на России, США, Франции, Великобритании и Китае. Он также назвал победителей Второй мировой войны «горсткой стран».

Высказывание вызвало неоднозначную и по большей части негативную реакцию политиков и дипломатов. Так, экс-заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что это высказывание турецкого лидера – одно из самых неудачных среди звучавших когда-либо в адрес ООН.

