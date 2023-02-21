Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России

Согласно документу, указ утратил свою силу в целях обеспечения национальных интересов России в связи с глубокими изменениями, которые происходят в международных отношениях.

Ранее, 21 февраля, Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Так, в этом году послание Путина проводится в Гостином дворе, зарубежные СМИ из недружественных стран аккредитованы на мероприятие не были. Как отмечал политолог Сергей Марков в разговоре с НСН, во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.

