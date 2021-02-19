Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых структур

Звание генерал-майора присвоено четверым сотрудникам МЧС. Замглавы министерства Алексей Серко получил звание генерал-лейтенанта. Кроме того, повышение в звании получили пять служащих Росгвардии, сотрудники получили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора. Еще трех сотрудников Росгвардии повысят до генерал-майора полиции.

Высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено заместителю главы Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Дмитрию Иванову.

Повышения также получили восемь сотрудников МВД и заместитель главы министерства Виталий Шулик, он получил звание генерал-полковника полиции. Также в документе указаны два сотрудника ФСИН, они стали генерал-майорами внутренней службы.