Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых структур

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 26 сотрудникам силовых ведомств. Об этом сообщает ТАСС.

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Звание генерал-майора присвоено четверым сотрудникам МЧС. Замглавы министерства Алексей Серко получил звание генерал-лейтенанта. Кроме того, повышение в звании получили пять служащих Росгвардии, сотрудники получили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора. Еще трех сотрудников Росгвардии повысят до генерал-майора полиции.

Высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено заместителю главы Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Дмитрию Иванову.

Повышения также получили восемь сотрудников МВД и заместитель главы министерства Виталий Шулик, он получил звание генерал-полковника полиции. Также в документе указаны два сотрудника ФСИН, они стали генерал-майорами внутренней службы.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
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