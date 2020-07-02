Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ
Двадцать городов РФ получили звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Звание присвоили Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.
В тексте указа отмечается, что звание присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «массовый трудовой героизм и самоотверженность», а также бесперебойное производство промышленной продукции.
Как НСН писала ранее, предполагается, что в удостоенных этого звания городах будет устанавливаться стела с текстом указа президента и изображением герба города.
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