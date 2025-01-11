Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву

Ранее Григорьев встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым, тот подарил ему нож. Военнослужащий победил украинского солдата в рукопашном бою.

Николаев рассказал, что после боя еще несколько дней он «был в тылу врага», где уничтожил несколько солдат противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов, затем выбрался к российским солдатам.

Ранее Путин подписал указ о награждении Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

