Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву.
Ранее Григорьев встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым, тот подарил ему нож. Военнослужащий победил украинского солдата в рукопашном бою.
Николаев рассказал, что после боя еще несколько дней он «был в тылу врага», где уничтожил несколько солдат противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов, затем выбрался к российским солдатам.
Ранее Путин подписал указ о награждении Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru