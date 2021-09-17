Путин присоединился к заседанию лидеров ШОС по видеосвязи
Владимир Путина в режиме видеоконференции присоединился к заседанию глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе, передает ТАСС.
Лидеры планируют обсудить совместную деятельность и актуальные проблемы международной повестки – в том числе, пандемию и ситуацию в Афганистане.
Второй международной саммит состоялся в Душанбе накануне, Владимир Путин так же в режиме видеоконференции принял участие в саммите ОДКБ.
Отмечается, что лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили план по оснащению современным вооружением Коллективных сил объединения.
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