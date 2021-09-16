Лидеры стран ОДКБ согласовали план оснащения Коллективных сил современным вооружением
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили план по оснащению современным вооружением Коллективных сил объединения. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОДКБ, опубликованном по итогам заседания Совета коллективной безопасности.
Отмечается, что главы государств организации утвердили «план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами». Предполагается, что реализация плана позволит вывести КСОР на новый качественный уровень.
Кроме того, в ходе заседания лидеры стран ОКДБ уточнили план оперативного развертывания Коллективных сил в Центрально-Азиатском регионе и состав контингентов и формирований сил специального назначения КСОР. Решения были приняты из-за напряженной ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.
Также главы государств подписали Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Коллективных сил ОДКБ.
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