Лидеры стран ОДКБ согласовали план оснащения Коллективных сил современным вооружением

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердили план по оснащению современным вооружением Коллективных сил объединения. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОДКБ, опубликованном по итогам заседания Совета коллективной безопасности.

Отмечается, что главы государств организации утвердили «план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами». Предполагается, что реализация плана позволит вывести КСОР на новый качественный уровень.

Кроме того, в ходе заседания лидеры стран ОКДБ уточнили план оперативного развертывания Коллективных сил в Центрально-Азиатском регионе и состав контингентов и формирований сил специального назначения КСОР. Решения были приняты из-за напряженной ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.

Также главы государств подписали Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Коллективных сил ОДКБ.

