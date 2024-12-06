Путин принял отставку Смирнова с поста губернатора Курской области

Глава государства Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области», сообщает пресс-служба Кремля.

Документ предполагает отставку Алексея Смирнова.

Он покинул свой пост по собственному желанию.

Президент России Владимир Путин назначил депутата Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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