Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области

Президент России Владимир Путин назначил депутата Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что Хинштейн сменил досрочно сложившего полномочия губернатора Александра Смирнова.

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В ходе встречи с новым врио главы региона президент отметил, что Хинштейн имеет опыт работы в качестве советника директора Росгвардии.

По мнению Путина, это делает его подходящим кандидатом для управления регионом в условиях кризисной ситуации, в которой сейчас находится Курская область, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:НазначениеВладимир ПутинКурская ОбластьГубернаторАлександр Хинштейн

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