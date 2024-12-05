Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области
Президент России Владимир Путин назначил депутата Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что Хинштейн сменил досрочно сложившего полномочия губернатора Александра Смирнова.
В ходе встречи с новым врио главы региона президент отметил, что Хинштейн имеет опыт работы в качестве советника директора Росгвардии.
По мнению Путина, это делает его подходящим кандидатом для управления регионом в условиях кризисной ситуации, в которой сейчас находится Курская область, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru