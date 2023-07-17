Путин принял доклады и дал поручения по ситуации с терактом на Крымском мосту
Президент Владимир Путин принял доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту и дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Свои доклады президенту представили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава ФСБ Александр Бортников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава Крыма Сергей Аксенов.
Как отметил представитель Кремля, Путин дал поручение об организации работы транспорта на крымском направлении, обеспечении помощи, а также предписал организовать проведение ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, по поручению президента в Крым направится Хуснуллин.
«После ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то приблизительно к семи вечера доклада по ВКС (видеоконференцсвязи - НСН). Будет совещание по ВКС, в ходе которого Хуснуллин уже с места доложит о положении дел», — добавил Песков.
Ранее на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, при этом конструкции пролетов остались на опорах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Движение на Крымском мосту приостановили.
В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их дочь. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, по мосту нанесли удар два украинских беспилотных надводных аппарата. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru