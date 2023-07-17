Советник Пушилина: Удар по Крымскому мосту нанесли надводные беспилотники НАТО

Как отметил Гагин, атака произошла с помощью брандеров — беспилотных аппаратов надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО.

«Можно отметить, что во время удара ... в небе над Черным морем находился американский беспилотный разведывательный летательный аппарат. Скорее всего, наведение производилось именно с его борта», — заявил советник.

Ранее стало известно о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Кубани. Детали инцидента не уточнялись. Как заявили в Минтрансе, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, при этом конструкции пролетов остаются на опорах. Движение на переправе приостановили. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По данным СМИ, Крымский мост могли атаковать водные дроны-беспилотники. Позже Национальный антитеррористический комитет заявил, что удар нанесли два украинских беспилотных надводных аппарата, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту.

