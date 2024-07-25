Путин на встрече с Асадом заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи президент Путин подчеркнул, что рад видеть своего сирийского коллегу после длительного перерыва. Он также выразил интерес к мнению Башара Асада о текущем развитии ситуации в регионе. Президент России выразил сожаление по поводу того, что ситуация продолжает ухудшаться.
В последний раз Башар Асад посещал Москву год назад, в марте 2023 года, отмечает RT.
С начала года СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в России может состояться первая встреча между Башаром Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru