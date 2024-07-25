Путин на встрече с Асадом заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

В последний раз Башар Асад посещал Москву год назад, в марте 2023 года, отмечает RT.

С начала года СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в России может состояться первая встреча между Башаром Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Радиоточка НСН».

