Путин примет верительные грамоты у 28 новых послов

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов

В РФ могут перестать производить монеты мелкого номинала

В докладе ЦБ говорится, что уже 40% домохозяйств в РФ состоят из одного человека

В Индонезии 10 человек погибли из-за извержения вулкана на острове Флорес