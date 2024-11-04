Путин примет верительные грамоты у 28 новых послов
Президент Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших иностранных новых послов. Об этом сообщили в Кремле.
«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — отмечается в сообщении.
Верительные грамоты главе российского государства вручат в том числе дипломаты из Японии, Канады, Израиля, Италии, Испании, Ирландии, Нидерландов, Финляндии.
Кроме того, грамоты Путину передадут послы дружественных государств: Белоруссии, Индии, Азербайджана и других.
Между тем президент сменил посла России в Бангладеш, им стал Александр Хозин.
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