Путин примет участие в саммите G20 онлайн
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Риме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации», — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры стран G20 обсудят борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент будет участвовать в саммите «большой двадцатки» по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом.
Встреча G20 пройдет в итальянской столице 30-31 октября. В числе участников саммита Россия, США, Евросоюз, Китай, Франция, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия, Турция и другие государства. Сообщалось, что на переговоры в Рим прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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