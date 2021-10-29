Путин примет участие в саммите G20 онлайн

«Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран G20 обсудят борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике.



Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент будет участвовать в саммите «большой двадцатки» по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом.

Встреча G20 пройдет в итальянской столице 30-31 октября. В числе участников саммита Россия, США, Евросоюз, Китай, Франция, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия, Турция и другие государства. Сообщалось, что на переговоры в Рим прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

