Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в Риме 30 и 31 октября в очном формате. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Между тем, глава государства Владимир Путин с связи со сложной эпидситуацией принял решение участвовать в саммите G20 в формате видеосвязи, отмечает RT.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден и примет участие в саммите G20 и встретится в Ватикане с папой римским Франциском.