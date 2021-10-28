Лавров примет участие в саммите G20 в Риме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в Риме 30 и 31 октября в очном формате. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Между тем, глава государства Владимир Путин с связи со сложной эпидситуацией принял решение участвовать в саммите G20 в формате видеосвязи, отмечает RT.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден и примет участие в саммите G20 и встретится в Ватикане с папой римским Франциском.

Премьер Италии провел телефонный разговор с Путиным

Напомним, саммит G20 пройдет в итальянской столице 30–31 октября. В числе его участников Россия, США, ЕС, Китай, Франция, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия, Турция, Япония и другие страны.

Президент России и премьер Италии Марио Драги 19 октября провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к саммиту.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Сергей Лавров
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