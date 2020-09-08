Основной темой выступления Путина на Генассамблее ООН станет пандемия

Основной темой выступления президент РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, станет пандемия коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя президента Дмитрия Пескова.

Песков назвал «уткой» утверждения о Путине в книге экс-адвоката Трампа

Отмечается, что президент РФ, согласно программе мероприятия, выступит седьмым по счету после президента Бразилии Жаира Болсонару, лидера США Дональда Трампа, глав Турции, Китая, Чили и Кубы.

Путин поучаствует в мероприятии в формате видеосвязи. Как пояснил Песков, соответствующее решение принято в целях безопасности на фоне пандемии COVID-19.

Генассамблея ООН пройдет с 22 по 29 сентября.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Генассамблея ООНВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры