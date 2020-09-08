Основной темой выступления Путина на Генассамблее ООН станет пандемия
Основной темой выступления президент РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, станет пандемия коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя президента Дмитрия Пескова.
Отмечается, что президент РФ, согласно программе мероприятия, выступит седьмым по счету после президента Бразилии Жаира Болсонару, лидера США Дональда Трампа, глав Турции, Китая, Чили и Кубы.
Путин поучаствует в мероприятии в формате видеосвязи. Как пояснил Песков, соответствующее решение принято в целях безопасности на фоне пандемии COVID-19.
Генассамблея ООН пройдет с 22 по 29 сентября.
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