Песков назвал «уткой» утверждения о Путине в книге экс-адвоката Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» [недостоверной информацией] заявления о Владимире Путине экс-адвоката президента США Майкла Коэна, которые он изложил в своей книге. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по данным агентства, в книге утверждается, что американский лидер Дональд Трамп называл Путина богатейшим человеком в мире, царем и диктатором.

По словам Пескова, соответствующими утверждениями Коэн хочет придать популярности своей книге. Так представитель российского президента ответил на вопрос, верит ли он в то, что Трамп мог дать такой отзыв о Путине.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАДмитрий Песков
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