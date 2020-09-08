Песков назвал «уткой» утверждения о Путине в книге экс-адвоката Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» [недостоверной информацией] заявления о Владимире Путине экс-адвоката президента США Майкла Коэна, которые он изложил в своей книге. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по данным агентства, в книге утверждается, что американский лидер Дональд Трамп называл Путина богатейшим человеком в мире, царем и диктатором.
По словам Пескова, соответствующими утверждениями Коэн хочет придать популярности своей книге. Так представитель российского президента ответил на вопрос, верит ли он в то, что Трамп мог дать такой отзыв о Путине.
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