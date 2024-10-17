Путин прилетел в Уфу с рабочей поездкой

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Уфу с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

В рамках визита глава государства примет участие в форуме «Россия — спортивная держава», который пройдёт 17-19 октября.

«В Уфе Владимир Владимирович проведёт заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта», - написал в своём Telegram-канале глава Башкортостана Радий Хабиров.

Ранее Путин провел встречу с гендиректором корпорации «Росатом» Алекссем Лихачевым, в ходе которой были затронуты вопросы выполнения гособоронзаказа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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