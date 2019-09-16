Путин прилетел в Турцию на саммит по Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Анкару, где примет участие в трёхстороннем саммите с лидерами Турции и Ирана по сирийскому вопросу, передает RT.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президенты также обсудят субботнюю атаку на нефтяные предприятия Саудовской Аравии, что вызвало скачок цен на чёрное золото.

Нынешние переговоры в столице Турции станут уже пятым саммитом руководителей стран-гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии.



