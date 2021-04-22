Путин пригласил Зеленского в Москву

Российский лидер заявил, что готов принять украинского коллегу в Москве в любое удобное время, если Зеленский хочет восстановления отношений РФ и Украины.

Путин подчеркнул, что в последнее время Киев «предпринял очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения».

Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что главе государства передали слова украинского коллеги, и Путин сам ответит на предложение, если сочтет нужным.

