Путин пригласил Зеленского в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Москве, передает РИА Новости.
Российский лидер заявил, что готов принять украинского коллегу в Москве в любое удобное время, если Зеленский хочет восстановления отношений РФ и Украины.
Путин подчеркнул, что в последнее время Киев «предпринял очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения».
Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что главе государства передали слова украинского коллеги, и Путин сам ответит на предложение, если сочтет нужным.
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