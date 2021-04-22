Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече
Президент России Владимир Путин ответил на предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер заявил, что Москва будет «только приветствовать» желание Киева восстановить отношения двух стран.
При этом Путин отметил, что если Зеленский намерен обсуждать с российской стороной ситуацию в Донбассе, ему стоит сначала встретиться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее украинский президент в видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путину передали слова Зеленского, и президент РФ сам ответит украинскому коллеге, если посчитает необходимым.
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