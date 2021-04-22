Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече

Президент России Владимир Путин ответил на предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе

Российский лидер заявил, что Москва будет «только приветствовать» желание Киева восстановить отношения двух стран.

При этом Путин отметил, что если Зеленский намерен обсуждать с российской стороной ситуацию в Донбассе, ему стоит сначала встретиться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее украинский президент в видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путину передали слова Зеленского, и президент РФ сам ответит украинскому коллеге, если посчитает необходимым.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВстречаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры