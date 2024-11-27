Путин пригласил Токаева в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин на переговорах в узком составе пригласил главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Помимо этого, Токаев получил приглашение от российского лидера на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербург. Путин отметил, что будет рад видеть своего коллегу на неформальной предновогодней встрече.
Президент РФ прибыл в Казахстан с официальным визитом сегодня днем. Ожидается, что Путин примет участие в саммите ОДКБ 28 ноября. Также лидеры двух государств примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме ВКС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru