Путин пригласил Токаева в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин на переговорах в узком составе пригласил главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Токаев заявил о непобедимости России

Помимо этого, Токаев получил приглашение от российского лидера на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербург. Путин отметил, что будет рад видеть своего коллегу на неформальной предновогодней встрече.

Президент РФ прибыл в Казахстан с официальным визитом сегодня днем. Ожидается, что Путин примет участие в саммите ОДКБ 28 ноября. Также лидеры двух государств примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме ВКС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:КазахстанВладимир Путин

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