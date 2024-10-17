По словам политика, «непобедимость» подтверждают военный потенциал РФ, поддержка президента Владимира Путина гражданами и сама российская история.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что Запад распространяет о России «невероятную ложь», и на самом деле в стране высокое качество жизни, а ее экономика растет независимо от иностранных санкций.

