Путин пригласил султана Омана на саммит РФ с арабскими странами
В 2025 году планируется провести саммит между Россией и Лигой арабских государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На переговорах с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом он отметил, что многие друзья Москвы в арабском мире поддерживают эту идею.
«Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите», - заключил российский лидер.
Ранее в Кремле заявили, что государственный визит оманского лидера в РФ приурочен к 40-летию установления дипотношений между Москвой и Маскатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»
- Депутат Драпеко назвала Церетели эпохой в искусстве
- В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»
- Хинштейн: Церетели подготовил проект медали за освобождение Суджи
- Почта России: Ремонт всех почтовых отделений закончится к 2253 году
- В Минэнерго назвали регионы, где могут запретить майнинг
- Россияне скупили 22 миллиона препаратов от аллергии за I квартал 2025 года
- Путин пригласил султана Омана на саммит РФ с арабскими странами
- «Ушла эпоха»: Никас Сафронов о смерти Зураба Церетели
- Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru