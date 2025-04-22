Путин пригласил султана Омана на саммит РФ с арабскими странами

На переговорах с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом он отметил, что многие друзья Москвы в арабском мире поддерживают эту идею.

«Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите», - заключил российский лидер.

Ранее в Кремле заявили, что государственный визит оманского лидера в РФ приурочен к 40-летию установления дипотношений между Москвой и Маскатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

