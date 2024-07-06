Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Выборы были проведены в два этапа в связи с тем, что на первом туре 28 июня ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко также поздравил Пезешкиана с победой на выборах, пригласив его в Белоруссию с официальным визитом для обсуждения актуальных вопросов.



