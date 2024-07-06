Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Масуду Пезешкиану, который одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал новому иранскому президенту крепкого здоровья и благополучия, подчеркнув, что отношения между Москвой и Тегераном «носят дружественный и добрососедский характер».

5 июля в Иране прошел второй тур выборов президента республики. За победителя реформиста Пезешкиана свои голоса отдали около 17 млн жителей страны, а за его соперника консерватора Саида Джалили — примерно 14 млн.

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Выборы были проведены в два этапа в связи с тем, что на первом туре 28 июня ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко также поздравил Пезешкиана с победой на выборах, пригласив его в Белоруссию с официальным визитом для обсуждения актуальных вопросов.


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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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