Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Масуду Пезешкиану, который одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер пожелал новому иранскому президенту крепкого здоровья и благополучия, подчеркнув, что отношения между Москвой и Тегераном «носят дружественный и добрососедский характер».
5 июля в Иране прошел второй тур выборов президента республики. За победителя реформиста Пезешкиана свои голоса отдали около 17 млн жителей страны, а за его соперника консерватора Саида Джалили — примерно 14 млн.
Выборы были проведены в два этапа в связи с тем, что на первом туре 28 июня ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко также поздравил Пезешкиана с победой на выборах, пригласив его в Белоруссию с официальным визитом для обсуждения актуальных вопросов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru