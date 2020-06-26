Путин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин в пятницу провёл беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в формате видеоконференции. Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер в разговоре отметил, что на днях в Москве прошёл парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Путин подтвердил свое приглашение президенту Франции, которого ждут в России с полноформатным визитом.

Макрон в ответ поблагодарил коллегу со словами «Спасибо, дорогой Владимир!». Он отметил, что хотел физически присутствовать на церемонии празднования Победы, но не смог из-за ситуации с коронавирусом.

Макрон также выразил полную солидарность российскому народу, «на который очень сильно повлияли последствия всемирной пандемии».

