Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
5 сентября 202223:21
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.
Также президент будет наблюдать за учениями «Восток-2022», примет участие в заседании президиума Госсовета на тему развития внутреннего туризма.
Отмечается, что в ходе ВЭФ Путин встретится с властями Армении, Китая, Мьянмы и Монголии.
Ранее Путин с рабочими визитами посетил Калининград и Камчатку.
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5 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru