Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.

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Также президент будет наблюдать за учениями «Восток-2022», примет участие в заседании президиума Госсовета на тему развития внутреннего туризма.

Отмечается, что в ходе ВЭФ Путин встретится с властями Армении, Китая, Мьянмы и Монголии.

Ранее Путин с рабочими визитами посетил Калининград и Камчатку.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВладивостокВладимир Путин
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