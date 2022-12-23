Путин прибыл в Тулу на совещание по снабжению Вооруженных сил

Российский президент Владимир Путин прибыл в Тулу на совещание по снабжению российских Вооруженных сил 23 декабря. Об этом сообщило агентство ТАСС.

В Кремле анонсировали доклад Шойгу о ходе СВО

Сообщается, что Путина сопровождает тульский губернатор Алексей Дюмин.

В ходе поездки Путин посетил КБ приборостроения имени академика Шипунова, выпускающее различные виды оружия, в том числе высокоточное вооружение. Затем глава государства провел совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил недавний визит Путина в зону проведения спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВизитТулаОПКВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры