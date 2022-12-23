Путин прибыл в Тулу на совещание по снабжению Вооруженных сил

Путин рассчитывает на 100% выполнение гособоронзаказа в части поставок вооружений Байден подписал оборонный бюджет США на $858 млрд Суд в Москве приговорил обвиняемых в покушении на Руссо к 9 и 12 годам тюрьмы Полиция Парижа применила слезоточивый газ на протестах после убийства курдов Американка выиграла $1,6 млн в покер на $5