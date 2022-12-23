Путин прибыл в Тулу на совещание по снабжению Вооруженных сил
Российский президент Владимир Путин прибыл в Тулу на совещание по снабжению российских Вооруженных сил 23 декабря. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Сообщается, что Путина сопровождает тульский губернатор Алексей Дюмин.
В ходе поездки Путин посетил КБ приборостроения имени академика Шипунова, выпускающее различные виды оружия, в том числе высокоточное вооружение. Затем глава государства провел совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил недавний визит Путина в зону проведения спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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