Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что самолёт российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора, где его встречал почётный караул.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи, и подписание ряда документов. Также Путин примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия победы советских и монгольских армий над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никаких проблем с Монголией, связанных с предписанием Международного уголовного суда в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru