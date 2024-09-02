Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

В сообщении говорится, что самолёт российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора, где его встречал почётный караул.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи, и подписание ряда документов. Также Путин примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия победы советских и монгольских армий над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никаких проблем с Монголией, связанных с предписанием Международного уголовного суда в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

