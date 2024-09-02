Путин 4 и 5 сентября примет участие в IX Восточном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин 4 и 5 сентября примет участие в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что 4 сентября планируются встречи российского лидера с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и зампредом правительства Сербии Александром Вулиным.
Также в этот день Путин осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, проведёт совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Кроме того, 5 сентября Владимир Путин, Анвар Ибрагим и Хань Чжэн примут участие в пленарном заседании ВЭФ.
Ранее в Кремле сообщили, что 3 сентября Путин посетит с официальным визитом Монголию, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия победы советских и монгольских армий над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru