Путин 4 и 5 сентября примет участие в IX Восточном экономическом форуме

В сообщении говорится, что 4 сентября планируются встречи российского лидера с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и зампредом правительства Сербии Александром Вулиным.

Также в этот день Путин осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, проведёт совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Кроме того, 5 сентября Владимир Путин, Анвар Ибрагим и Хань Чжэн примут участие в пленарном заседании ВЭФ.

Ранее в Кремле сообщили, что 3 сентября Путин посетит с официальным визитом Монголию, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия победы советских и монгольских армий над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

